Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали предоставлять в рамках программы поддержки, которую реализует благотворительная организация «Содействие» для жителей Харьковской области и Сумщины, сообщает Politeka.
Информацию о старте и содержании помощи обнародовали на официальной странице организации в Facebook, где команда рассказала о деталях инициативы и ее направлении.
Отмечается, что программа гуманитарной поддержки реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project и ориентирована, прежде всего, на семьи с детьми, которые оказались в сложных жизненных условиях из-за войны.
Особое внимание организаторы уделяют домохозяйствам в прифронтовых общинах восточной Украины, где регулярные обстрелы и нестабильная ситуация безопасности оказывают существенное влияние на повседневную жизнь людей.
В сообщении отмечается, что Харьковская и Сумская области остаются среди территорий, наиболее ощущающих последствия боевых действий. Жители этих регионов особенно нуждаются в бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.
Волонтеры «Содействие» сообщили, что в рамках программы формируются продовольственные наборы длительного хранения, а также готовятся теплые пледы.
Помощь в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове должна обеспечить минимально необходимые условия для проживания и помочь семьям с детьми легче пережить холодный сезон.
По словам организаторов, гуманитарная поддержка охватывает сотни семей и направлена на то, чтобы снизить бытовую нагрузку в сложный период.
