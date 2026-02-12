Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове стали частью гуманитарной инициативы, направленной на помощь семьям в прифронтовых регионах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали предоставлять в рамках программы поддержки, которую реализует благотворительная организация «Содействие» для жителей Харьковской области и Сумщины, сообщает Politeka.

Информацию о старте и содержании помощи обнародовали на официальной странице организации в Facebook, где команда рассказала о деталях инициативы и ее направлении.

Отмечается, что программа гуманитарной поддержки реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project и ориентирована, прежде всего, на семьи с детьми, которые оказались в сложных жизненных условиях из-за войны.

Особое внимание организаторы уделяют домохозяйствам в прифронтовых общинах восточной Украины, где регулярные обстрелы и нестабильная ситуация безопасности оказывают существенное влияние на повседневную жизнь людей.

В сообщении отмечается, что Харьковская и Сумская области остаются среди территорий, наиболее ощущающих последствия боевых действий. Жители этих регионов особенно нуждаются в бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Волонтеры «Содействие» сообщили, что в рамках программы формируются продовольственные наборы длительного хранения, а также готовятся теплые пледы.

Помощь в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове должна обеспечить минимально необходимые условия для проживания и помочь семьям с детьми легче пережить холодный сезон.

По словам организаторов, гуманитарная поддержка охватывает сотни семей и направлена ​​на то, чтобы снизить бытовую нагрузку в сложный период.

