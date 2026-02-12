Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові стали частиною гуманітарної ініціативи, спрямованої на допомогу сім’ям у прифронтових регіонах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали надавати в межах програми підтримки, яку реалізує благодійна організація «СпівДія» для мешканців Харківської області та Сумщини, повідомляє Politeka.

Інформацію про старт та зміст допомоги оприлюднили на офіційній сторінці організації у Facebook, де команда розповіла про деталі ініціативи та її спрямування.

Зазначається, що програма гуманітарної підтримки реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project та орієнтована насамперед на родини з дітьми, які опинилися у складних життєвих умовах через війну.

Особливу увагу організатори приділяють домогосподарствам у прифронтових громадах східної України, де регулярні обстріли та нестабільна безпекова ситуація суттєво впливають на повсякденне життя людей.

У повідомленні наголошується, що Харківська та Сумська області залишаються серед територій, які найбільше відчувають наслідки бойових дій. Мешканці цих регіонів особливо потребують безкоштовних продуктів для ВПО та пенсоінерів у Харкові.

Волонтери «СпівДія» повідомили, що в межах програми формуються продовольчі набори тривалого зберігання, а також готуються теплі пледи.

Допомога у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові має забезпечити мінімально необхідні умови для проживання та допомогти родинам з дітьми легше пережити холодний сезон.

За словами організаторів, гуманітарна підтримка охоплює сотні сімей і спрямована на те, щоб зменшити побутове навантаження у складний період.

