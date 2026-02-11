Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильную работу водопроводов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Новые пруды охватывают оплату водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов в местных общинах.

Решение было принято для обеспечения бесперебойной работы инженерных сетей и поддержания санитарных условий. Анализ денежных характеристик коммунальных компаний показал необходимость корректировки тарифов.

В Заводском обществе объясняют, что повышение связано с ростом затрат на обслуживание оборудования, закупку материалов и поддержку систем в рабочем состоянии. Местные власти добавляют, что предыдущие ставки не отражали реальных потребностей и могли влиять на качество обслуживания.

Для жильцов многоквартирных домов ежемесячный платеж вырос на 14,95 грн и теперь составляет 48,80 грн с одного человека. Частные домовладения будут платить 37 грн вместо предыдущих 25. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 грн, а другие категории - на 2,94 грн.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Гражданам предоставили возможность подавать предложения и замечания по электронным каналам или непосредственно на предприятие.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильную работу водопроводов, бесперебойный водоотвод и регулярный вывоз мусора. Это позволяет планировать ремонтные работы, модернизацию оборудования и поддержку персонала.

Жителям советуют планировать ежемесячный бюджет, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами и государственной поддержкой, что уменьшает финансовую нагрузку.

Дополнительно эксперты рекомендуют экономно использовать воду, контролировать объем отходов и проверять работу счетчиков. Это помогает снизить платежи и поддерживать эффективность сети в общинах.

