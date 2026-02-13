Работа для пенсионеров в Киеве открывает возможности для людей постарше.

Работа для пенсионеров в Киеве представлена, прежде всего, в транспортной и производственной отраслях, где работодатели открыты к сотрудничеству с людьми старшего возраста, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии появляются с конкурентной оплатой и официальным оформлением.

На платформе work.ua опубликовано несколько предложений для кандидатов с опытом работы. В частности, компания "Веолия Украина" приглашает водителей категории С. Уровень оплаты составляет от 34 000 до 50 000 гривен в зависимости от графика и погрузки.

Предприятие предлагает легальное трудоустройство, медицинское страхование, оплачиваемую стажировку и шестидневную рабочую неделю. Для работников из других регионов предусмотрено бесплатное проживание. Водители работают на мусоровозах MAN или Mercedes в паре с грузчиками, соблюдая требования безопасности.

Еще одна работа для пенсионеров в Киеве доступна в сфере междугородных перевозок. Логистические компании ищут водителей категории В для управления Mercedes Sprinter. Заработная плата колеблется в пределах 30000-32000 гривен.

В обязанности входит доставка товаров между городами без участия в загрузке. От работников ждут пунктуальность, внимательность на маршруте и контроль технического состояния автомобиля.

Также производственная компания «Бумажный Змей-ОПТ» открыла вакансии поклейщиков бумажных пакетов. Оплата – от 20 000 до 30 000 гривен. Работа предусматривает ручную поклейку, проверку качества, упаковку и поддержание порядка на рабочем месте. Для новых сотрудников проводят обучение и обеспечивают комфортные условия.

Таким образом, столичный рынок труда предлагает пенсионерам выбор должностей с разным уровнем дохода и погрузки, позволяя оставаться экономически активными.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, что дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.