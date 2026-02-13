Робота для пенсіонерів у Києві відкриває можливості для людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Києві представлена насамперед у транспортній та виробничій галузях, де роботодавці відкриті до співпраці з людьми старшого віку, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії з’являються з конкурентною оплатою та офіційним оформленням.

На платформі work.ua опубліковано кілька пропозицій для кандидатів із досвідом. Зокрема, компанія «Веолія Україна» запрошує водіїв категорії С. Рівень оплати становить від 34 000 до 50 000 гривень залежно від графіка та навантаження.

Підприємство пропонує легальне працевлаштування, медичне страхування, оплачуване стажування та шестиденний робочий тиждень. Для працівників з інших регіонів передбачене безкоштовне проживання. Водії працюють на сміттєвозах MAN або Mercedes у парі з вантажниками, дотримуючись вимог безпеки.

Ще одна робота для пенсіонерів у Києві доступна у сфері міжміських перевезень. Логістичні компанії шукають водіїв категорії В для керування Mercedes Sprinter. Заробітна плата коливається в межах 30 000–32 000 гривень.

До обов’язків входить доставка товарів між містами без участі у завантаженні. Від працівників очікують пунктуальність, уважність на маршруті та контроль технічного стану автомобіля.

Також виробнича компанія «Паперовий Змій-ОПТ» відкрила вакансії поклейщиків паперових пакетів. Оплата — від 20 000 до 30 000 гривень. Робота передбачає ручну поклейку, перевірку якості, пакування та підтримку порядку на робочому місці. Для нових співробітників проводять навчання та забезпечують комфортні умови.

Таким чином, столичний ринок праці пропонує пенсіонерам вибір посад із різним рівнем доходу та навантаження, дозволяючи залишатися економічно активними.

