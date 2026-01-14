"Укрзалізниця" ввела новий графік руху поїздів з Києва, проте зміни стосуються лише частини популярних маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на Житомирщині тимчасово вносяться зміни до руху окремих приміських поїздів. Новий графік руху поїздів з Києва запроваджуються з міркувань безпеки пасажирів та залізничної інфраструктури.

З 14 січня змінюється маршрут поїзда:

№6617 Київ-Пасажирський – Тетерів, який курсуватиме лише до станції Тетерів замість повного маршруту Київ-Пасажирський – Коростень.

З 15 січня також діятимуть зміни для зворотного рейсу:

№6606 Тетерів – Київ-Пасажирський, замість поїзда Малин – Київ-Пасажирський.

Пасажирів просять заздалегідь враховувати ці коригування під час планування подорожей та уважно стежити за оновленнями розкладу. Залізничники працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити рух поїздів за повними маршрутами, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Крім цього, у зв’язку зі складними погодними умовами в столиці, зокрема аномальною ожеледицею та наближенням циклону, для киян запроваджують додаткове транспортне рішення. У Києві знову запускають шатлові рейси, покликані полегшити пересування містом у години пік.

Шатли, які вже тестували наприкінці минулого року, повертаються на маршрут для посилення руху Kyiv City Express між станціями Дарниця та Видубичі. Основна мета їх впровадження — зменшити навантаження на платформи та скоротити час очікування поїздів у пікові години.

