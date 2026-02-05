Ограничения и новый график движения поездов в Харьковской области носят вынужденный характер и вводятся для стабилизации работы железнодорожной инфраструктуры.

Новый график движения поездов в Харьковской области будет действовать только на время, однако важно знать, какие изменения ввели для украинцев, пишет Politeka.net.

Предупреждение было сделано в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

В связи с дефицитом электроэнергии в регионе Харьковщины временно отменено движение отдельных пригородных поездов.

Ограничения носят вынужденный характер и вводятся для стабилизации работы железнодорожной инфраструктуры в условиях повышенной нагрузки на энергосистему.

В частности, с 5 по 8 февраля не будут осуществлять рейсы следующие пригородные экспресса:

№6403 Харьков-Пассажирский – Изюм;

№6430 Изюм – Харьков-Пассажирский;

№7001 Харьков-Пассажирский – Лозовая.

Кроме того, в период с 5 по 9 февраля временно прекращается курсирование экспресса:

№6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский.

Пассажиров просят заблаговременно учесть ограничение и новый график движения поездов в Харьковской области при планировании поездок, выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлением расписания через официальные информационные ресурсы железной дороги. О возобновлении проезда по привычному расписанию будет сообщено дополнительно.

Кроме того, в Харькове фиксируются перебои в работе наземного электротранспорта. В Департаменте строительства и путевого хозяйства объяснили, что такие трудности вызваны нестабильной работой энергосистемы, которая получила повреждения вследствие вражеских атак.

На отдельных участках, где приостановлено движение трамваев и троллейбусов, для обеспечения перевозок пассажиров организованы дополнительные автобусные маршруты. Они работают в режиме усиления и частично призваны компенсировать отсутствие электротранспорта.

В то же время, метрополитен продолжает работу в штатном режиме. Все линии метро курсируют по графику выходного дня с интервалом движения поездов около 20 минут. Городские власти призывают пассажиров планировать свои поездки с учетом возможных задержек, следить за официальными сообщениями и с пониманием относиться к временным изменениям в работе общественного транспорта.

