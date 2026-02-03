Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при поддержке международных доноров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку пожилых людей и домохозяйств, пострадавших от боевых действий или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Основной акцент делают на Харькове и Изюме, где безопасные условия проживания нуждаются в немедленном восстановлении.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрен ремонт жилья: замену окон и дверей, восстановление кровли, стен и потолков при отсутствии угроз для жильцов.

Подать заявку могут граждане старше 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малыми детьми. Каждый случай рассматривается индивидуально, если не хватает необходимых документов.

Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, право собственности и уровень доходов. Социальные работники консультируют заявителей и помогают правильно оформить все бумаги.

Отдельное направление программы охватывает уход за домом для одиноких пожилых граждан и людей с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в быту, контролируют состояние самочувствия и обеспечивают основные потребности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при поддержке международных доноров и направлена ​​на стабилизацию условий жизни и повышения безопасности жителей.

Жителям советуют регулярно проверять официальные объявления и обращаться на горячую линию, чтобы получить актуальную информацию о подаче заявок и сроках оказания помощи.

