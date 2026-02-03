Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области становится мучительным спасательным кругом для тех граждан, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области можно найти с помощью сайта "Помогай", где публикуют проверенные объявления от людей, готовых предоставить временное убежище, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области представлено несколькими предложениями в Харькове и населенных пунктах района, которые рассчитаны на разные категории людей и разный срок проживания.

Платформа "Помоги" работает как сервис поиска крыши над головой в относительно безопасных городах Украины или за рубежом.

К примеру, в поселке Бабаи есть возможность проживания в частном доме по улице Малинова. Дом предлагают на любой срок для любого, в том числе для людей с домашними животными.

В доме есть две комнаты, пригодные для проживания, кухня, газ и вода. Раньше здесь жила пожилая женщина, поэтому владельцы отмечают, что капитального ремонта нет и состояние дома простое.

Туалет расположен на улице, в ванной комнате нет. Также на территории есть большой земельный участок, погреб и сарай. Рядом находятся лес и озеро, а расстояние от города составляет 12 километров. Количество мест в этом доме ограничено тремя.

Еще один вариант бесплатного жилья для ВПЛ в Харьковской области есть непосредственно в Харькове по адресу Деревянко. Речь идет о квартире в хорошем состоянии со всеми необходимыми условиями проживания.

Также в Харькове по улице Салтовское шоссе предлагают отдельную комнату в двухкомнатной квартире. Жилье предоставляют для порядочной женщины при помощи пожилой бабушки, проживающей в другой комнате и не лежащей.

