Обмеження та новий графік руху поїздів в Харківській області мають вимушений характер і запроваджуються для стабілізації роботи залізничної інфраструктури.

Новий графік руху поїздів в Харківській області буде діяти лише тимчасово, проте важливо знати, які зміни ввели для українців, пише Politeka.net.

Попередження зробили у Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

У зв’язку з дефіцитом електроенергії в регіоні на Харківщині тимчасово скасовано рух окремих приміських поїздів.

Обмеження мають вимушений характер і запроваджуються для стабілізації роботи залізничної інфраструктури в умовах підвищеного навантаження на енергосистему.

Зокрема, з 5 по 8 лютого не здійснюватимуть рейси такі приміські поїзди:

№6403 Харків-Пасажирський – Ізюм;

№6430 Ізюм – Харків-Пасажирський;

№7001 Харків-Пасажирський – Лозова.

Крім того, у період з 5 по 9 лютого тимчасово припиняється курсування поїзда:

№6414 Лозова – Харків-Пасажирський.

Пасажирів просять завчасно врахувати обмеження та новий графік руху поїздів в Харківській області під час планування поїздок, обирати альтернативні маршрути та стежити за оновленнями розкладу через офіційні інформаційні ресурси залізниці. Про відновлення проїзду за звичним розкладом буде повідомлено додатково.

Окрім цього, у Харкові фіксуються перебої в роботі наземного електротранспорту. У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що такі труднощі спричинені нестабільною роботою енергосистеми, яка зазнала пошкоджень унаслідок ворожих атак.

На окремих ділянках, де тимчасово призупинено рух трамваїв і тролейбусів, для забезпечення перевезень пасажирів організовано додаткові автобусні маршрути. Вони працюють у режимі підсилення та покликані частково компенсувати відсутність електротранспорту.

Водночас метрополітен продовжує роботу у штатному режимі. Усі лінії метро курсують за графіком вихідного дня з інтервалом руху поїздів близько 20 хвилин. Міська влада закликає пасажирів планувати свої поїздки з урахуванням можливих затримок, слідкувати за офіційними повідомленнями та з розумінням ставитися до тимчасових змін у роботі громадського транспорту.

