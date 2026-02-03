Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области позволяет семьям с детьми покрывать первоочередные расходы.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области с февраля 2026 начнет начисляться детям из семей внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Ежемесячный размер поддержки составит 3000 гривен на одного ребенка. Средства будут выплачиваться внутри обновленных государственных механизмов социальной защиты.

О принятом решении проинформировал глава парламентского Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По его словам, инициативу подготовило межфракционное объединение, занимающееся вопросами переселенцев, а окончательное внедрение предусмотрено постановлением правительства.

Параллельно в Верховной Раде рассматривается возможность расширения финансовых гарантий для других категорий ВПЛ. Среди предложений – установление минимального гарантированного дохода не ниже 10380 гривен в месяц для одного человека.

С начала 2026 г. будут действовать также обновленные правила начисления выплат на проживание. Помощь будут продолжать на следующие шесть месяцев, если средний доход семьи за квартал не превышает четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас этот показатель равен 2595 гривнам.

Эксперты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области позволяет семьям с детьми покрывать первоочередные расходы и адаптироваться к жизни в новых общинах.

Гражданам советуют внимательно следить за официальными сообщениями и заранее готовить документы. Это поможет избежать задержек и своевременно получить предсказуемую поддержку.

Кроме того, в Харькове можно получить бесплатное жилье.

На каждое лицо или семью заводят учетное дело и присваивают индивидуальный номер для дальнейшей идентификации.

