Подорожание продуктов в Киевской области больше всего сказывается на бюджетах домохозяйств с низким доходом.

Подорожание продуктов в Киевской области зафиксировано в начале февраля 2026, сообщает Politeka.

Потребители ощутили повышение цен на молочную, мясную и хлебобулочную продукцию. Эксперты отмечают, что это связано с сезонными колебаниями, ростом затрат на производство и логистику.

Сметана «Простонаше» 20% (340 г) в среднем подорожала до 67,70 грн. по сравнению с январем, когда средняя цена составляла 60,67 грн. Дороже всего ее предлагают в Megamarket и Novus — по 70,30 грн, самое дешевое — в Metro, 62,50 грн. За прошлый месяц стоимость сметаны выросла на 12,59 грн.

Буженина «Ятрань» (1 кг) демонстрирует еще большее повышение. Средняя цена составляет 719,70 грн., тогда как в начале января она была 708,67 грн. Самое дорогое мясо продают в Metro – 826,20 грн., самое дешевое – в Megamarket, 635,40 грн. Общее подорожание за месяц составило 53,23 грн., что делает этот продукт наиболее чувствительным к колебаниям рынка среди основных категорий.

Ржаной хлеб «Столичный» (950 г) поднялся в цене умеренно. Средняя стоимость 46,50 грн., тогда как в начале января составила 44,95 грн., что на 2,10 грн больше. Рост на хлеб менее ощутим, однако он влияет на ежедневные расходы семей.

Аналитики подчеркивают, что подорожание продуктов в Киевской области больше всего сказывается на бюджетах домохозяйств с низким доходом, особенно на молочные и мясные товары, которые являются основой рациона большинства семей. Планирование закупок и сравнение цен в разных магазинах позволяет частично снизить финансовую нагрузку.

