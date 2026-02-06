Подорожчання продуктів у Київській області зафіксовано на початку лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Споживачі відчули підвищення цін на молочну, м’ясну та хлібобулочну продукцію. Експерти зазначають, що це пов’язано із сезонними коливаннями, зростанням витрат на виробництво та логістику.

Сметана «Простонаше» 20% (340 г) у середньому подорожчала до 67,70 грн. у порівнянні із січнем, коли середня ціна складала 60,67 грн. Найдорожче її пропонують у Megamarket та Novus — по 70,30 грн, найдешевше — у Metro, 62,50 грн. За минулий місяць вартість сметани зросла на 12,59 грн.

Буженина «Ятрань» (1 кг) демонструє ще більше підвищення. Середня ціна наразі становить 719,70 грн., тоді як на початку січня вона була 708,67 грн. Найдорожче м’ясо продають у Metro — 826,20 грн., найдешевше — у Megamarket, 635,40 грн. Загальне подорожчання за місяць склало 53,23 грн., що робить цей продукт найбільш чутливим до коливань ринку серед основних категорій.

Хліб житній «Столичний» (950 г) піднявся у ціні помірковано. Середня вартість наразі 46,50 грн., тоді як на початку січня становила 44,95 грн., що на 2,10 грн більше. Зростання на хліб менше відчутне, проте воно впливає на щоденні витрати родин.

Аналітики підкреслюють, що подорожчання продуктів у Київській області найбільше позначається на бюджетах домогосподарств із низьким доходом, особливо на молочні та м’ясні товари, які є основою раціону більшості сімей. Планування закупівель і порівняння цін у різних магазинах дозволяє частково зменшити фінансове навантаження.

