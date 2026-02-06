Подорожание продуктов в Одесской области обусловлено увеличением затрат на логистику, транспорт и сырье.

Подорожание продуктов в Одесской области зафиксировано в начале февраля 2026, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Минфина .

Наибольшее повышение цен произошло на молочные и мясные товары, а также на консервированные продукты, что сказывается на ежедневном бюджете семей.

Кукуруза «Верес» (340 г) сейчас стоит в среднем 59,92 грн., что на 0,50 грн больше, чем в начале января. Разница в ценах среди магазинов остается значительной: Auchan предлагает 54,50 грн., Novus – 58,99 грн., а Megamarket продает за 68,40 грн.

Курятина «Наша рябая» голень (1 кг) показала более ощутимое повышение. Средняя цена выросла со 123,84 до 134,90 грн., или на 25,90 грн. Самый дорогой продукт сейчас у Metro – 134,90 грн., самый низкий – у Auchan, 124,99 грн.

Твердый сыр «Звени Гора» голландский 45% (1 кг) подорожал на 85,02 грн. и стоит 602,15 грн. В Megamarket его продают за 637,50 грн., у Metro - 566,80 грн. Такие изменения свидетельствуют о влиянии сезонных факторов и колебании стоимости сырья на формирование конечной цены.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Одесской области обусловлено увеличением затрат на логистику, транспорт и сырье, а также колебанием курса валют. Для покупателей важно сравнивать цены в разных сетях, обращать внимание на акции и планировать закупки заранее, чтобы минимизировать затраты.

Эксперты советуют покупать крупы и консервы долгосрочного хранения большими объемами, а мясные и молочные продукты во время сезонных скидок, что позволяет сохранить стабильность семейного бюджета.

