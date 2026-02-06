Подорожчання продуктів у Одеській області обумовлене збільшенням витрат на логістику, транспорт і сировину.

Подорожчання продуктів у Одеській області зафіксовано на початку лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Мінфін.

Найбільше підвищення цін відбулося на молочні та м’ясні товари, а також консервовані продукти, що позначається на щоденному бюджеті сімей.

Кукурудза «Верес» (340 г) зараз коштує в середньому 59,92 грн., що на 0,50 грн більше, ніж на початку січня. Різниця в цінах серед магазинів залишається значною: Auchan пропонує 54,50 грн., Novus — 58,99 грн., а Megamarket продає за 68,40 грн.

Курятина «Наша ряба» гомілка (1 кг) показала більш відчутне підвищення. Середня ціна зросла з 123,84 до 134,90 грн., або на 25,90 грн. Найдорожчий продукт зараз у Metro — 134,90 грн., найнижчий — у Auchan, 124,99 грн.

Твердий сир «Звени Гора» голландський 45% (1 кг) подорожчав на 85,02 грн. і коштує 602,15 грн. У Megamarket його продають за 637,50 грн., у Metro — 566,80 грн. Такі зміни свідчать про вплив сезонних факторів та коливання вартості сировини на формування кінцевої ціни.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Одеській області обумовлене збільшенням витрат на логістику, транспорт і сировину, а також коливанням курсу валют. Для покупців важливо порівнювати ціни у різних мережах, звертати увагу на акції та планувати закупівлі заздалегідь, щоб мінімізувати витрати.

Експерти радять купувати крупи та консерви довготривалого зберігання великими обсягами, а м’ясні й молочні продукти — під час сезонних знижок, що дозволяє зберегти стабільність сімейного бюджету.

