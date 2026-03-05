Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области означает, что жителям следует заранее планировать бюджет и следить за обновлением расценок.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу, сообщает Politeka.

В Киевской области сегодня действуют новые тарифы на коммунальные услуги, в частности водоснабжение и водоотвод.

Местные власти объясняют изменения ростом затрат на электроэнергию, обслуживание оборудования и заработную плату персонала.

В Ставищенском обществе кубометр воды стоит 30,54 грн без НДС и 36,65 грн с налогом, водоотвод – 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с налогом. Все актуальные расценки опубликованы на официальном портале общества и через публичные объявления.

Заместитель поселкового головы контролирует соблюдение новых тарифов. Местное ЖКУ отмечает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным расходам предприятия и гарантирует бесперебойную поставку воды.

Власти советуют жителям планировать бюджет заранее, следить за сообщениями и оплачивать счета вовремя. Социально уязвимые граждане могут использовать льготы и государственную помощь для уменьшения финансовой нагрузки.

Эксперты отмечают, что правильное планирование платежей помогает избежать долгов и поддерживает стабильную работу коммунальной инфраструктуры.

Местные жители призывают внимательно следить за изменениями и оперативно реагировать на новые тарифы, чтобы избежать недоразумений и обеспечить своевременные выплаты.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области означает, что жителям следует заранее планировать бюджет и следить за обновлением расценок.

Несмотря на это, в области есть хорошие новости. В частности, у жителей есть возможность получить бесплатное жилье.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.