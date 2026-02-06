Графики отключения света в Полтавской области на 7 февраля будут действовать в субботу из-за плановых работ в электросетях, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».
В связи с проведением работ в сетях «Полтаваобленерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. В Хмельницком районе вводят отключения с 8 до 19 часов электричества в ряде населенных пунктов:
с. Оныщенкы улицы:
- Дачна — 3
- Лисова — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64
- Лисна — 2Б
с. Федоренкы улицы:
- Омельницька - 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 3 37, 39, 40
с. Щербакы улицы:
- Богдана Хмельницького — 10
- Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
- пров. Вышневый — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27
- Героив полку Азов — 1–12, 11/2
- Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13
- Зелена диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22
- Кильцева — 9, 11
- Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
- Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21
- Марка Кропывныцького — 2–38, 3а
- Омельныцька — 1–37
- Революционерив — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25
- Садова — 2
с. Гунькы улицы:
- Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
- Лисова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16–20, 20А, 22–24, 26, 27, 27А, 28
- Лугова — 7
- Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12
- пер. Луговый — 1, 2, 3, 5, 7
- Центральна — 1–6, 10, 14, 16
- Козацька — 2, 4, 13
- Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11
- Камяна — 2, 8
- пер. Камянськый — 1, 6
с. Демыдивка улицы:
- Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14
- Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8–13, 17, 19, 23, 25
- Центральна — 1–108
- Героив ЗСУ — 2–24
- Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15–17
- Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21
- Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.
