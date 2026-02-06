У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» заплановано графіки відключення світла у Полтавській області на 7 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 7 лютого будуть діяти в суботу через планові роботи в електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. В Омельницькому районі вводять вимкнення з 8 до 19 години електрики в низці населених пунктів:

с. Онищенки вулиці:

Дачна — 3

Лісова — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

Лісна — 2Б

с. Федоренки вулиці:

Омельницька — 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

с. Щербаки вулиці:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

пров. Вишневий — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героїв полку Азов — 1–12, 11/2

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 9, 11

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2–38, 3а

Омельницька — 1–37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2

с. Гуньки вулиці:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16–20, 20А, 22–24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1–6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам’яна — 2, 8

пров. Кам’янський — 1, 6

с. Демидівка вулиці:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8–13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1–108

Героїв ЗСУ — 2–24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15–17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

