В связи с выполнением плановых работ на электросетях вводятся графики отключения света в Полтавской области на 8 февраля,

Графики отключения света в Полтавской области на 8 февраля продлятся в части региона, в связи с проведением работы в сетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с выполнением плановых работ на электросетях АО «Полтаваобленерго» у потребителей возможны временные перерывы в электроснабжении. Ограничения коснутся части домохозяйств в Хмельницком районе.

Обесточение будут действовать с 8 до 19 часов в селе Варакуты в части домов на улицах:

Автозаводська, Нова.



Выключат свет в воскресенье 8 февраля в селе Демыдивка. С 8 до 19 часов будут продолжаться отключения в ряде домов по адресам:

Весела, Садова, Украинськои Перемогы, Сонячна, Центральна, Героив ЗСУ, Вышнева, Набережна.



С 8 до 19 часов в селе Радочыны будут продолжаться ограничения в некоторых домах по улицам:

пров. Вильный, ул. Кременчуцька, Молодижна, Набережна, Садова, Степова, Червонои Калыны.



В селе Омельнык вводятся дополнительные графики отключения электроэнергии с 8 до 19 часов, однако они коснутся отдельных домов на улицах:

Вышнева, Героив Украины, Камышанська, Княгыни Ольгы, Козацькый, Констытуции, Космонавтив, Лисова, Лисовый, Лугова, Луговый, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Одарченкивська, Олександра Яроменка, Поштова, Рыбальськый, Ричкова, Романа Грымака, Садова, Сергия Гавуры, Сержанта Вадыма Ясинського, Соняшный, Сорокивська, Сосновый, Старшого лейтенанта Нелипы, Степова, Степовый, Тараса Тацяка, Тараса Шевченка, Тыхый, Хрыстыны Пекарчук, Центральна, Чапивськый, Шкильна.

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 8 января.

