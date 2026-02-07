У зв’язку з виконанням планових робіт на електромережах вводяться графіки відключення світла у Полтавській області на 8 лютого,

Графіки відключення світла у Полтавській області на 8 лютого триватимуть в частині регіону, у зв'язку з проведенням роботи в мережах, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв’язку з виконанням планових робіт на електромережах АТ «Полтаваобленерго» у споживачів можливі тимчасові перерви в електропостачанні. Обмеження торкнуться частини домогосподарств в Омельницькому районі.

Знеструмлення будуть діяти з 8 до 19 години в селі Варакути в частини будинків на вулицях:

Автозаводська, Нова.

Вимкнуть світло в неділю 8 лютого в селі Демидівка. З 8 до 19 години триватимуть вимкнення в низці будинків за адресами:

Весела, Садова, Української Перемоги, Сонячна, Центральна, Героїв ЗСУ, Вишнева, Набережна.

З 8 до 19 години в селі Радочини триватимуть обмеження в деяких будинках по вулицях:

пров. Вільний, вул. Кременчуцька, Молодіжна, Набережна, Садова, Степова, Червоної Калини.

В селі Омельник вводяться додаткові графіки відключення електроенергії з 8 до 19 години, проте вони торкнуться окремих будинків на вулицях:

Вишнева, Героїв України, Камишанська, Княгині Ольги, Козацький, Конституції, Космонавтів, Лісова, Лісовий, Лугова, Луговий, Михайла Грушевського, Молодіжна, Одарченківська, Олександра Яроменка, Поштова, Рибальський, Річкова, Романа Гримака, Садова, Сергія Гавури, Сержанта Вадима Ясінського, Соняшний, Сороківська, Сосновий, Старшого лейтенанта Неліпи, Степова, Степовий, Тараса Тацяка, Тараса Шевченка, Тихий, Христини Пекарчук, Центральна, Чапівський, Шкільна.

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 8 лютого.

