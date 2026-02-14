Это помогает смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и поддерживает финансовую устойчивость домохозяйств.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу с начвла 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения касаются стоимости водоснабжения и канализации в местных общинах, сообщает Ренийский городской совет.

Причиной роста стала повышенная минимальная зарплата, прожиточный минимум и тарифы на электроэнергию, что отразилось на фактических расходах предприятия.

По новым расценкам кубометр воды стоит 38,87 грн, что на 7,2% больше предыдущей ставки. Услуга водоотвода увеличилась до 47,62 грн за кубометр, на 17,4% превышая предыдущие тарифы.

В Водоканале уточняют, что старые цены покрывали лишь 91% затрат. Дополнительные расходы связаны с повышением зарплат персонала, электроэнергии и социальными корректировками. План на 2026 год предусматривает подачу более 478 тысяч кубометров воды и прием около 255 тысяч кубометров стоков.

Эксперты советуют фиксировать показатели счетчиков, экономно использовать ресурсы и планировать семейный бюджет. Это помогает смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и поддерживает финансовую устойчивость домохозяйств.

Общество отмечает важность своевременной оплаты счетов и проверки официальных сообщений. Социально уязвимые категории могут рассчитывать на льготы или государственные субсидии, частично уменьшающие нагрузку на семейный бюджет.

Рациональное использование водой и канализационными услугами обеспечивает бесперебойную работу сетей и помогает избежать непредвиденных проблем в домах.

