Облэнерго объявило о дополнительных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Харьковской области на понедельник, 9 февраля 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в Харьковской области 9 февраля 2026 года, в дополнение к стабилизационным, будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света 9 февраля коснутся Люботинского городского территориального общества в Харьковской области. По данным облэнерго, без электроэнергии ориентировочно с 9 до 17 часов останутся жители города Люботин по следующим адресам:

ул. Караванская, 44, 46, 50/27, 51, 51/2, 55, 55/2, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 70, 70А, 71, 73, 75, 77, 79, 89 87, 91, 91А;

Одесская, 3-12, 14, 16, 18, 2/89;

Екатерины Билокур, 4;

Анатолия Абросимова, 24;

Зои Космодемьянской, 6/42;

Майская, 45/1;

Юрия Бардакова, 40.

Также 9 февраля дополнительные графики отключения света будут применяться в пределах Богодуховского городского территориального общества в Харьковской области, сообщает Politeka. Обесточение будет происходить с 9:00 до 17:00 в с. Корбины Иваны для домов по следующим адресам:

ул. Центральная, 12, 16-24, 26-32;

Жияны, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10-12, 13А, 14, 15, 17;

Цветочная, 1, 2, 5, 5А, 6, 7, 9-12, 15;

Молодежная, 1-15;

частично улицы Дзюбы, Живописная, Мусиенко, Школьная.

О плановых обесточениях в других населенных пунктах региона облэнерго может объявить позже, поэтому следите за обновлением на страницах своей территориальной общины.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.