Обленерго оголосило про додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Харківської області на понеділок, 9 лютого 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Харківській області 9 лютого 2026 року, на додаток до стабілізаційних, діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла 9 лютого торкнуться Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. За даними обленерго, без електроенергії орієнтовно з 9 до 17 години залишаться мешканці міста Люботин за такими адресами:

вул. Караванська, 44, 46, 50/27, 51, 51/2, 55, 55/2, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 70, 70А, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 91, 91А;

Одеська, 3-12, 14, 16, 18, 2/89;

Катерини Білокур, 4;

Анатолія Абросімова, 24;

Зої Космодемʼянської, 6/42;

Травнева, 45/1;

Юрія Бардакова, 40.

Також 9 лютого додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати в межах Богодухівської міської територіальної громади в Харківській області, повідомляє Politeka. Знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 17:00 у с. Корбині Івани для будинків за такими адресами:

вул. Центральна, 12, 16-24, 26-32;

Жияни, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10-12, 13А, 14, 15, 17;

Квіткова, 1, 2, 5, 5А, 6, 7, 9-12, 15;

Молодіжна, 1-15;

частково вулиці Дзюби, Мальовнича, Мусієнки, Шкільна.

Про планові знеструмлення в інших населених пунктах регіону обленерго може оголосити пізніше, тому стежте за оновленнями на сторінках своєї територіальної громади.

