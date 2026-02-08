Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожской области на неделю с 9 по 15 февраля.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 9 по 15 февраля охватят десятки улиц из-за плановых ремонтов электрооборудования, пишет Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запорожьеоблэнерго» .

Проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях в Запорожской области. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые вводятся на неделю с 9 по 15 февраля.

09.02.2026 года в городе будут действовать обесточивание с 9 до 15 часов по следующим адресам:

Павлоичкаська: 2, 6, 8

Финальна: 10, 12, 5

Фундаментальна: 9

10.02.2026 года не будет электричества с 8 до 17 часов из-за плановых работ на улицах:

Будынок видпочынку: 1–27, 2–18, 32, 33

Володымыра Украинця (Новокузнецька): 1, 1 (9 пов), 1-3, 1б, 3 (9 пов), 5 (9 пов)

Героив Национальнои гвардии Украины (40 риччя Перемогы): 11 (9 пов), 11а, 11б, 13 (10 пов), 15 (9 пов), 15а, 17 (9 пов), 19,21 (9 пов), 2, 21, 23,25 (9 пов), 25 а (9 пов), 9 (9 пов), 9а

Домаха (Чубанова): 2, 3д, 3ж

Заповидна: 17-19

Лисныцтво: 1–9, 2–12, 14

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Наукове мистечко: 19/нов№66, 2, 20/нов№64, 25/нов№62, 21, 22/нов№70, 27, 28/нов№38, 29/нов№60, 26, 32, 46, 48/нов№44, 49, 52(Котельня), 66, 30/нов№56, 33/нов№54, 53, 59

Овочивныцтва: 1-30

Сич: 3

о. Хортыця: 40, 53, 54, 55, 43, 72, 76, 77, 91, 190, 52, поселок

пл. Прывокзальна (Луначарського): 9б

Садивныцтва: 12, 3, 7, 11, 15, 33, 187, 4-6 парні, 19-29, 37-43, 18-24, 30-42

11.02.2026 года графики будут действовать с 10 до 16 часов. Обесточивание охватят дома, находящиеся на улицах:

Героив 55 Брыгады (Уральська): 28-40, 42, 42а, 44-50, 52, 54а

Героив Днипра (Тельмана): 43, 45, 49

Звягельська (Крывоносова): 1-19, 2-16

Луганська: 1-5, 7, 2-6

Оборонна: 27-49, 30-48, 50

Радио: 14, 16, 18, 17, 21-25

Ракетна: 1, діл.11, 23, 104, 109, 111, 113, 114, 2, 2-16, 22

Феликса Мовчановського: 18-40, 19, 21, 23, 25, 9-33

12.02.2026 года также вводятся ограничения электричества с 8 до 17 часов. Они касаются следующих адресов:

Будынок видпочынку: 1–27, 2–18, 32, 33

Заповидна: 17-19

Лисныцтво: 1–9, 2–12, 14

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Овочивныцтва: 1-30

Сич: 3

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье и области, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

