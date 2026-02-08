Графики отключения света в Запорожье на неделю с 9 по 15 февраля охватят десятки улиц из-за плановых ремонтов электрооборудования, пишет Politeka.net.
Информацию предоставили в «Запорожьеоблэнерго» .
Проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях в Запорожской области. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые вводятся на неделю с 9 по 15 февраля.
09.02.2026 года в городе будут действовать обесточивание с 9 до 15 часов по следующим адресам:
- Павлоичкаська: 2, 6, 8
- Финальна: 10, 12, 5
- Фундаментальна: 9
10.02.2026 года не будет электричества с 8 до 17 часов из-за плановых работ на улицах:
- Будынок видпочынку: 1–27, 2–18, 32, 33
- Володымыра Украинця (Новокузнецька): 1, 1 (9 пов), 1-3, 1б, 3 (9 пов), 5 (9 пов)
- Героив Национальнои гвардии Украины (40 риччя Перемогы): 11 (9 пов), 11а, 11б, 13 (10 пов), 15 (9 пов), 15а, 17 (9 пов), 19,21 (9 пов), 2, 21, 23,25 (9 пов), 25 а (9 пов), 9 (9 пов), 9а
- Домаха (Чубанова): 2, 3д, 3ж
- Заповидна: 17-19
- Лисныцтво: 1–9, 2–12, 14
- Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189
- Наукове мистечко: 19/нов№66, 2, 20/нов№64, 25/нов№62, 21, 22/нов№70, 27, 28/нов№38, 29/нов№60, 26, 32, 46, 48/нов№44, 49, 52(Котельня), 66, 30/нов№56, 33/нов№54, 53, 59
- Овочивныцтва: 1-30
- Сич: 3
- о. Хортыця: 40, 53, 54, 55, 43, 72, 76, 77, 91, 190, 52, поселок
- пл. Прывокзальна (Луначарського): 9б
- Садивныцтва: 12, 3, 7, 11, 15, 33, 187, 4-6 парні, 19-29, 37-43, 18-24, 30-42
11.02.2026 года графики будут действовать с 10 до 16 часов. Обесточивание охватят дома, находящиеся на улицах:
- Героив 55 Брыгады (Уральська): 28-40, 42, 42а, 44-50, 52, 54а
- Героив Днипра (Тельмана): 43, 45, 49
- Звягельська (Крывоносова): 1-19, 2-16
- Луганська: 1-5, 7, 2-6
- Оборонна: 27-49, 30-48, 50
- Радио: 14, 16, 18, 17, 21-25
- Ракетна: 1, діл.11, 23, 104, 109, 111, 113, 114, 2, 2-16, 22
- Феликса Мовчановського: 18-40, 19, 21, 23, 25, 9-33
12.02.2026 года также вводятся ограничения электричества с 8 до 17 часов. Они касаются следующих адресов:
- Будынок видпочынку: 1–27, 2–18, 32, 33
- Заповидна: 17-19
- Лисныцтво: 1–9, 2–12, 14
- Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189
- Овочивныцтва: 1-30
- Сич: 3
Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье и области, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти дом.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам пообещали новую выплату, сколько можно получить.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: жители заметили значительный рост цен.