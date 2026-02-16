Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на літніх людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який працює з людьми старшого віку та внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Осередок забезпечує відвідувачів продуктовими пакунками, засобами гігієни й речами першої потреби. Підтримку отримують як місцеві жителі, так і переселенці.

Волонтери проводять особисті консультації, роз’яснюють умови соціальних програм, допомагають зорієнтуватися у доступних форматах підтримки. Простір діє в межах Олександрівської громади та став важливим пунктом допомоги для вразливих категорій населення.

Окрему увагу приділяють Покровському напрямку, де кількість звернень залишається значною. Допомогу спрямовують самотнім громадянам і сім’ям, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Прийом відвідувачів відбувається у робочі дні з 9:00 до 17:00. Спеціалісти опрацьовують заявки, надають пояснення й супроводжують під час підготовки необхідних довідок.

За інформацією організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями. Актуальні графіки видачі публікують в офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям радять стежити за повідомленнями та звертатися завчасно, щоб отримати підтримку без затримок.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

