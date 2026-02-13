Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не ограничивается только питанием.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновилась в начале января 2026 после короткого перерыва, сообщает Politeka.

Волонтерское пространство «Гостиная хата» снова запустило сезон инициативы «Еда Жизни». В центре каждый день готовят горячие обеды и напитки для людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Выдача начинается в 12:30 по адресу: Водопроводная, 13.

Организаторы сосредотачивают внимание на жильцах почтенного возраста, а также внутренне перемещенных лицах. Волонтеры просят одесситов информировать о тех, кто больше нуждается в поддержке, чтобы помощь поступала адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не ограничивается только питанием. В рамках проекта посетители могут пообщаться, получить полезные советы и консультации по социальным вопросам.

Инициатива работает на постоянной основе и направлена ​​на поддержание здоровья, сохранение активности и чувство внимания среди пожилых горожан.

Отдельно в городе действует формат адресной поддержки для людей с серьезными финансовыми трудностями. Программа предусматривает доставку готовых блюд на дом и базовое социальное сопровождение.

Также следует отметить, что с начала реализации проекта осуществлено 483 адресных доставок горячей пищи. Поддержку получают одинокие граждане пожилого возраста и семьи с детьми, что позволяет снизить нагрузку на пункты выдачи. Ежедневно помощь получают более семидесяти человек.

В центре советуют заранее уточнять график работы и следить за официальными объявлениями, чтобы воспользоваться своевременной поддержкой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.