Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновилася на початку січня 2026 року після короткої перерви, повідомляє Politeka.

Волонтерський простір «Гостинна хата» знову запустив сезон ініціативи «Їжа Життя». У центрі щодня готують гарячі обіди та напої для людей, які опинилися у складних життєвих умовах. Видача розпочинається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13.

Організатори зосереджують увагу на мешканцях поважного віку, а також внутрішньо переміщених особах. Волонтери просять одеситів інформувати про тих, хто найбільше потребує підтримки, щоб допомога надходила адресно.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі не обмежується лише харчуванням. У межах проєкту відвідувачі можуть поспілкуватися, отримати корисні поради та консультації з соціальних питань.

Ініціатива працює на постійній основі та спрямована на підтримку здоров’я, збереження активності й відчуття уваги серед літніх містян.

Окремо в місті діє формат адресної підтримки для людей із серйозними фінансовими труднощами. Програма передбачає доставку готових страв додому та базовий соціальний супровід.

Також варто зауважити, що від початку реалізації проєкту здійснено 483 адресні доставки гарячої їжі. Підтримку отримують самотні громадяни поважного віку та родини з дітьми, що дозволяє зменшити навантаження на пункти видачі. Щодня допомогу отримують понад сімдесят осіб.

У центрі радять заздалегідь уточнювати графік роботи та стежити за офіційними оголошеннями, аби своєчасно скористатися підтримкою.

