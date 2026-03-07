В Запорожье введен новый график движения транспорта, который касается одного из автобусных маршрутов в будние дни.

Новый график движения транспорта в Запорожье начал действовать с 03.03.2026 г. для автобусного маршрута №72, сообщает Politeka.

Об изменениях проинформировали в "Запорожэлектротрансе". Теперь в рабочие дни автобус будет отправляться с конечной остановки «Бородинский рынок» раньше, чем это было предусмотрено предварительным расписанием.

Новый график движения транспорта в Запорожье предполагает, что время отправления перенесено с 16:48 на 16:38. Маршрут №72 является одним из самых популярных в городе, ведь соединяет Шевченковский и Днепровский районы.

Его общая протяженность составляет 21,85 км, и ежедневно им пользуются жители разных частей областного центра.

Именно поэтому даже незначительные корректировки в расписании могут повлиять на планы пассажиров, привыкших ориентироваться на время отправления.

Внедренный новый график движения в Запорожье предусматривает изменение только в будние дни и касается конкретного рейса с конечной остановки.

В "Запорожэлектротранс" призывают пассажиров учесть обновленное время отправления во время планирования поездок во избежание опозданий. Другие параметры маршрута, включая направление курсирования и протяженность, остались без изменений.

Отдельно ранее в горсовете сообщалось об усилении безопасности в муниципальном транспорте. В настоящее время в автобусах, троллейбусах и трамваях работают 124 тревожные кнопки, подключенные к пульту централизованного наблюдения Полиции охраны.

В случае угрозы водитель или кондуктор может подать сигнал тревоги, после чего ближайший наряд получает координаты и выезжает на вызов.

Система предназначена для оперативного реагирования на конфликтные ситуации, агрессивное поведение пассажиров или другие происшествия во время перевозки.

