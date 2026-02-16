Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове стали частью гуманитарной инициативы, направленной на помощь уязвимым категориям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове распределяют волонтеры организации «Содействие», сообщает Politeka.

Информацию о гуманитарной инициативе обнародовали в Facebook, где команда подробно объяснила цель и направление помощи.

Проект реализуется в сотрудничестве с Ukraine Children's Action Project и направлен на поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны и постоянных трудностей с доступом к базовым ресурсам.

Основное внимание волонтеры уделяют домохозяйствам с детьми, проживающими в прифронтовых общинах и регулярно сталкиваются с последствиями боевых действий, в частности, перебоями с электроснабжением и теплом.

В рамках программы формируются наборы с бесплатными продуктами длительного хранения для ВПЛ и пенсионеров в Харькове. Также готовятся теплые пледы для семей, вынужденных переживать холодный сезон в сложных условиях.

Благотворители отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове направлены на сотни семей в Харьковской и Сумской областях, наиболее нуждающихся в поддержке из-за сложной гуманитарной ситуации.

Волонтеры отмечают, что такая помощь позволяет людям получить необходимый минимум для повседневной жизни и легче справиться с вызовами зимы.

Инициатива реализуется при поддержке программы «Действия для детей Украины», которая помогает расширить объем поддержки и охватить больше семей, которые остаются в зоне повышенных рисков.

Напоминаем, что переселенцы в городе могут претендовать на жилье, если обратятся в центры предоставления административных услуг для постановки на учет.

