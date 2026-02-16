Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові стали частиною гуманітарної ініціативи, спрямованої на допомогу вразливим категоріям.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові розподіляють волонтери організації «СпівДія», повідомляє Politeka.

Інформацію про гуманітарну ініціативу оприлюднили у Facebook, де команда детально пояснила мету та напрямок допомоги.

Проєкт реалізується у співпраці з Ukraine Children’s Action Project і спрямований на підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну та постійні труднощі з доступом до базових ресурсів.

Основну увагу волонтери приділяють домогосподарствам із дітьми, які проживають у прифронтових громадах та регулярно стикаються з наслідками бойових дій, зокрема перебоями з електропостачанням і теплом.

У межах програми формуються набори з безкоштовними продуктами тривалого зберігання для ВПО та пенсіонерів у Харкові. Також готуються теплі пледи для родин, які змушені переживати холодний сезон у складних умовах.

Благодійники зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові спрямовані на сотні сімей у Харківській та Сумській областях, які найбільше потребують підтримки через складну гуманітарну ситуацію.

Волонтери наголошують, що така допомога дозволяє людям отримати необхідний мінімум для повсякденного життя та легше впоратися з викликами зими.

Ініціатива реалізується за підтримки програми «Дії для дітей України», що допомагає розширити обсяг підтримки та охопити більше родин, які залишаються у зоні підвищених ризиків.

Нагадуємо, що переселенці в місті також можуть претендувати на житло, якщо звернуться до центрів надання адміністративних послуг для постановки на облік.

