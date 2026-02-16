Дефицит продуктов в Харькове оценивается как маловероятный, а имеющиеся механизмы контроля позволяют избегать резких колебаний стоимости базовых продуктов.

Дефицит продуктов в Харькове не ожидается, несмотря на недавние удары по предприятиям по переработке масличных культур, сообщает Politeka.

Аналитики объясняют, что внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет всего 5,6–8 процентов от общего производства. При таких объемах повреждение отдельных объектов не создает угрозы нехватки товаров в торговых сетях.

В Министерстве экономики отмечают, что ситуация на внутреннем рынке остается стабильной. В то же время, эксперты «АПК-Информ» указывают на факторы, способные влиять на ценообразование в ближайшее время.

По словам аналитики Светланы Киричек, на стоимость могут давить активный экспорт, ограниченные продажи сырья агропроизводителями и рост производственных рисков. Дополнительную нагрузку формируют перебои с электроснабжением, использование генераторов, логистические усложнения и страховые затраты.

Несмотря на это, резкое удорожание социально важных позиций специалисты не прогнозируют. Важную роль играет государственное регулирование, ограничивающее торговую наценку и обязывающее заблаговременно информировать потребителей об изменении цен.

Таким образом, дефицит продуктов в Харькове оценивается как маловероятный, а имеющиеся механизмы контроля позволяют избегать резких колебаний стоимости базовых продуктов.

Также стоит отметить, что жителям советуют ориентироваться на официальные сообщения и не поддаваться паническим настроениям доступности продовольствия.

В профильных ведомствах отмечают, что поставка основных продуктов в торговые сети города осуществляется в штатном режиме.

Источник: glavcom

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.