Дефицит продуктов в Харькове не ожидается, несмотря на недавние удары по предприятиям по переработке масличных культур, сообщает Politeka.
Аналитики объясняют, что внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет всего 5,6–8 процентов от общего производства. При таких объемах повреждение отдельных объектов не создает угрозы нехватки товаров в торговых сетях.
В Министерстве экономики отмечают, что ситуация на внутреннем рынке остается стабильной. В то же время, эксперты «АПК-Информ» указывают на факторы, способные влиять на ценообразование в ближайшее время.
По словам аналитики Светланы Киричек, на стоимость могут давить активный экспорт, ограниченные продажи сырья агропроизводителями и рост производственных рисков. Дополнительную нагрузку формируют перебои с электроснабжением, использование генераторов, логистические усложнения и страховые затраты.
Несмотря на это, резкое удорожание социально важных позиций специалисты не прогнозируют. Важную роль играет государственное регулирование, ограничивающее торговую наценку и обязывающее заблаговременно информировать потребителей об изменении цен.
Таким образом, дефицит продуктов в Харькове оценивается как маловероятный, а имеющиеся механизмы контроля позволяют избегать резких колебаний стоимости базовых продуктов.
Также стоит отметить, что жителям советуют ориентироваться на официальные сообщения и не поддаваться паническим настроениям доступности продовольствия.
В профильных ведомствах отмечают, что поставка основных продуктов в торговые сети города осуществляется в штатном режиме.
Источник: glavcom
