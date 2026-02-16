Дефіцит продуктів у Харкові оцінюється як малоймовірний, а наявні механізми контролю дозволяють уникати різких коливань вартості базових харчів.

Дефіцит продуктів у Харкові не очікується, попри нещодавні удари по підприємствах із переробки олійних культур, повідомляє Politeka.

Аналітики пояснюють, що внутрішнє споживання соняшникової олії в Україні становить лише 5,6–8 відсотків від загального виробництва. За таких обсягів пошкодження окремих об’єктів не створює загрози нестачі товарів у торговельних мережах.

У Міністерстві економіки зазначають, що ситуація на внутрішньому ринку залишається стабільною. Водночас експерти «АПК-Інформ» вказують на фактори, здатні впливати на ціноутворення найближчим часом.

За словами аналітикині Світлани Киричок, на вартість можуть тиснути активний експорт, обмежені продажі сировини агровиробниками та зростання виробничих ризиків. Додаткове навантаження формують перебої з електропостачанням, використання генераторів, логістичні ускладнення й страхові витрати.

Попри це, різкого подорожчання соціально важливих позицій фахівці не прогнозують. Важливу роль відіграє державне регулювання, яке обмежує торговельну націнку та зобов’язує завчасно інформувати споживачів про зміну цін.

Таким чином, дефіцит продуктів у Харкові оцінюється як малоймовірний, а наявні механізми контролю дозволяють уникати різких коливань вартості базових харчів.

Також варто зауважити, що мешканцям радять орієнтуватися на офіційні повідомлення та не піддаватися панічним настроям щодо доступності продовольства.

У профільних відомствах наголошують, що постачання основних продуктів до торговельних мереж міста здійснюється у штатному режимі.

