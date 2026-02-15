Работа для пенсионеров в Львовской области остается актуальной, сообщает Politeka.

В регионе появляется все больше предложений, где работодатели охотно привлекают людей постарше. Платформа work.ua регулярно публикует актуальные вакансии, позволяющие быстро подобрать работу с приемлемыми условиями.

Одним из популярных направлений остается швейная ветвь. Компания Woná Concept открыла набор швей с оплатой от 30 000 до 50 000 гривен. Производство оснащено современным оборудованием, рабочее пространство просторно и комфортно. Сотрудники получают еженедельные выплаты, социальные гарантии и возможность пройти обучающие программы. Новые сотрудники проходят адаптацию для быстрого освоения пошива свадебных и вечерних платьев.

Сфера торговли также предлагает вакансии. Ювелирный магазин Top Silver в ТЦ Spartak ищет продавца-консультанта с заработком 23 000–30 000 гривен, формируемого из ставки и процентов. Обязанности включают в себя общение с клиентами, поддержание порядка и помощь в выборе украшений. График работы гибкий - 3/3, 4/4 или 7/7 с 10:00 до 21:00. Предусмотрено официальное оформление и скидки на продукцию бренда.

Отдельно компания Woná Concept приглашает декораторов свадебных и вечерних нарядов. Оплата зависит от объема выполненных задач и выплачивается еженедельно. Кандидатам требуется не менее года практики, внимательность к деталям и желание развивать профессиональные навыки.

Такие предложения подтверждают, что работа для пенсионеров во Львовской области позволяет оставаться активной, обеспечивать стабильный доход и поддерживать вовлеченность в профессиональную жизнь.

