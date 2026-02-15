Робота для пенсіонерів у Львівській області залишається актуальною, повідомляє Politeka.

У регіоні з’являється все більше пропозицій, де роботодавці охоче залучають людей старшого віку. Платформа work.ua регулярно публікує актуальні вакансії, що дозволяє швидко підібрати роботу із прийнятними умовами.

Одним із популярних напрямків залишається швейна галузь. Компанія Woná Concept відкрила набір швачок із оплатою від 30 000 до 50 000 гривень. Виробництво оснащене сучасним обладнанням, робочий простір просторний і комфортний. Працівники отримують щотижневі виплати, соціальні гарантії та можливість пройти навчальні програми. Нові співробітники проходять адаптацію для швидкого освоєння пошиття весільних і вечірніх суконь.

Сфера торгівлі також пропонує вакансії. Ювелірний магазин Top Silver у ТЦ Spartak шукає продавця-консультанта із заробітком 23 000–30 000 гривень, що формується зі ставки та відсотків. Обов’язки включають спілкування з клієнтами, підтримку порядку та допомогу у виборі прикрас. Графік роботи гнучкий — 3/3, 4/4 або 7/7 із 10:00 до 21:00. Передбачене офіційне оформлення та знижки на продукцію бренду.

Окремо компанія Woná Concept запрошує декораторів весільного й вечірнього вбрання. Оплата залежить від обсягу виконаних завдань і виплачується щотижня. Кандидатам потрібен щонайменше рік практики, уважність до деталей і бажання розвивати професійні навички.

Такі пропозиції підтверджують, що робота для пенсіонерів у Львівській області дозволяє залишатися активними, забезпечувати стабільний дохід і підтримувати залученість до професійного життя.

