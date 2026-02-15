Подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане зі зростанням цін на пальне, витратами на технічне обслуговування транспорту.

Подорожчання проїзду в Одеській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові тарифи стосуються місцевих маршрутів і міжміських сполучень Пасажири вже відчули зміни на популярних рейсах, що впливає на щоденні витрати сімей.

Найбільше підвищення спостерігається на маршруті №560 «Білгород-Дністровський — Одеса». Квиток тепер коштує 200 грн замість 160, що додає приблизно 40 грн до щомісячного бюджету домогосподарств. Місцеві жителі відзначають, що це суттєво впливає на витрати при регулярних поїздках.

Перевізники пояснюють, що подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане зі зростанням цін на пальне, витратами на технічне обслуговування транспорту та забезпеченням безпечного й регулярного функціонування маршрутів. Громада активно обговорює нові тарифи і сподівається на можливі коригування найближчим часом.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Перевізники радять уточнювати графік у диспетчерів через можливі зміни.

В обласному центрі триває розвиток мережі соціального транспорту. Новий безкоштовний маршрут «просп. Свободи — вул. Архітекторська» дублює трамвай №27, забезпечуючи зручне сполучення між районами, особливо під час перебоїв електропостачання.

Фахівці радять пасажирам планувати поїздки, перевіряти розклад і користуватися альтернативними маршрутами. Це дозволяє пом’якшити наслідки підвищених тарифів і підтримує комфорт під час пересування містом.

