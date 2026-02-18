Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется на каждого члена семьи, который официально зарегистрирован как переселенец.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области продолжает работать на основе уже действующих правил, но с отдельными расширениями поддержки в 2026 году.

Рассказываем, что об этом известно.

Основным нормативным документом, регулирующим предоставление помощи на жительство для внутренне перемещенных лиц, остается постановление Кабинета Министров Украины № 332. Именно на основании этого постановления осуществляется ежемесячная поддержка финансовой поддержки переселенцам, а также определяются категории получателей, которым ее могут продлить, а кому отказать.

В 2026 году размер выплат для ВПЛ в Харьковской области установлен следующим образом:

2000 гривен на одного взрослого;

3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Помощь оказывается на каждого члена семьи, который официально зарегистрирован как ВПЛ и внесен в Единую информационную базу. Выплата продолжается сразу на шесть месяцев, однако при условии, что семья отвечает критериям дохода. В 2026 году ориентиром для таких проверок является прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, по состоянию на 1 января, который составляет 2595 гривен.

Следовательно, помощь продолжат только при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума, то есть 10 380 гривен. Если доход выше – выплата на следующий период не назначается.

В то же время, в постановлении № 332 предусмотрены категории переселенцев, которым помощь продолжают независимо от дохода семьи. К ним относятся:

пенсионеры, если их пенсия не превышает 10380 гривен;

лица с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет;

приемные родители, родители-воспитатели и опекуны.

Для этих категорий финансовое состояние семьи не является основанием для остановки помощи, а выплата продолжается автоматически.

Отдельное новшество 2026 года касается детей-переселенцев. Народный депутат Сергей Козырь заявил, что с февраля 2026 года планируется возобновление специальной выплаты для детей ВПЛ, а именно по 3 000 грн ежемесячно на аренду жилья.

По его словам, речь идет о более чем 400 тыс. детях, а общая потребность финансирования составляет около 7 млрд грн, которые планируют получить путем перераспределения средств из фактически не работавших или недофинансированных программ.

Главная особенность этой выплаты в том, что она должна предоставляться без учета доходов семьи, то есть право возникает через статус ребенка как ВПЛ. После окончательного правительственного оформления эта инициатива должна быть закреплена отдельными решениями Кабмина, дополняющими действующий порядок социальной поддержки переселенцев.

