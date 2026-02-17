Доплаты пенсионерам в Полтавской области были перечислены после повышения минимальной пенсии с 1 января 2026 года.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области выросли после пересмотра социальных стандартов и автоматического перерасчета надбавок за сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Пенсионном фонде Украины, доплаты для пенсионеров в Полтавской области выросли из-за повышения минимальной пенсии.

После обновления базовых показателей, часть граждан начала получать большие выплаты, поскольку именно минимальная пенсия используется для расчета многих социальных доплат для пенсионеров в Полтавские области.

По информации Пенсионного фонда Украины, повышение коснулось людей, чей страховой стаж превышает определенные законодательством показатели.

Речь идет о женщинах со стажем более 30 лет и мужчинах со стажем более 35 лет, а также о лицах, работавших по льготным условиям в соответствии со Списоком №1.

Согласно расчетам, за каждый год работы сверх норматива человеку прибавляется 1% от минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

К примеру, женщина со страховым стажем 40 лет теперь получает 259,50 гривны надбавки вместо 236,10 гривны в предыдущем году. У мужчины с таким же стажем есть ежемесячная надбавка 128,75 гривны вместо 118,05 гривны.

Таким образом, выплаты выросли на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин, что отражает общее повышение социальных стандартов в государстве.

Перерасчет выплат производится автоматически и не требует дополнительных обращений от граждан. Если человек имеет стаж, значительно превышающий норму, сумма надбавки увеличивается в соответствии с количеством дополнительных лет работы.

