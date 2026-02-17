Доплати для пенсіонерів у Полтавській області були перераховані після підвищення мінімальної пенсії з 1 січня 2026 року.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області зросли після перегляду соціальних стандартів та автоматичного перерахунку надбавок за понаднормовий страховий стаж, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Пенсійному фонді України, доплати для пенсіонерів у Полтавській області зросли через підвищення мінімальної пенсії.

Після оновлення базових показників частина громадян почала отримувати більші виплати, оскільки саме мінімальна пенсія використовується для розрахунку багатьох соціальних доплат для пенсіонерів у Полтавські області.

За інформацією Пенсійного фонду України, підвищення торкнулося людей, чий страховий стаж перевищує визначені законодавством показники.

Йдеться про жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків зі стажем понад 35 років, а також осіб, які працювали за пільговими умовами відповідно до Списку №1.

Згідно з розрахунками, за кожен рік роботи понад норматив людині додається 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

Наприклад, жінка зі страховим стажем 40 років тепер отримує 259,50 гривні надбавки замість 236,10 гривні у попередньому році. Чоловік із таким самим стажем має щомісячну надбавку 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, виплати зросли на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривні для чоловіків, що відображає загальне підвищення соціальних стандартів у державі.

Перерахунок виплат відбувається автоматично та не потребує додаткових звернень від громадян. Якщо людина має стаж, який значно перевищує норму, сума надбавки збільшується відповідно до кількості додаткових років роботи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.