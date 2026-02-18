Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляют несколько организаций и благотворительных фондов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области не постоянно, а о выдаче информируют на официальных страницах фондов в соцсетях, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области доступны через БУ БФ "Каритас - Львов УГКЦ". Организация оказывает помощь внутриперемещенным лицам. В фонд можно обращаться за получением базовой поддержки и продовольствия.

Еще одна организация, где можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области – Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов".

Здесь помощь оказывают практически всем категориям населения, включая детей, пожилых людей, женщин, малообеспеченных и многодетных семей.

Центр волонтерства "Корпорация добрых дел" также обеспечивает внутренне перемещенные лица гуманитарной поддержкой. Более подробную информацию можно найти на странице Facebook.

Еще одно заведение, работающее с переселенцами и социально уязвимыми слоями – Благотворительный Фонд "Анны-Марии". Он оказывает помощь тем, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным семьям, многодетным семьям, детям и переселенцам.

Все эти организации гарантируют поддержку украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Важно заранее уточнять график работы, требования к документам и возможность получения продовольствия, чтобы не упустить шанс на помощь.

Важно понимать, что такая поддержка предоставляется систематически, но количество наборов может быть ограничено, поэтому следует заранее планировать посещение и следить за обновлениями на официальных страницах организаций.

