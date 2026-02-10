Дефицита продуктов во Львовской области не ожидается, однако рынок вынужден адаптироваться к росту стоимости популярных фруктов.

Дефицит продуктов во Львовской области пока не обостряется, однако потребители уже подмечают повышение цен на яблоки, сообщает Politeka.

По последним данным, запасы фруктов в местных хранилищах достаточны, однако стремительное удорожание популярных сортов заставляет жителей планировать закупки заранее. В Украине и Польше запасы плодов в хранилищах сократились, а высокий экспортный спрос подталкивает цены вверх.

Аналитики объясняют, что потери урожая из-за заморозков и сложностей с правильным хранением ограничивают предложение качественных яблок. Более всего это касается плодов премиальной категории, где рынок уже адаптируется к новым ценовым максимумам.

Дополнительным фактором удорожания являются удары по энергетической инфраструктуре. Использование дизель-генераторов для холодильных камер значительно увеличивает себестоимость продукции, объясняют эксперты.

Ситуация в Европе тоже неоднородна: в Нидерландах и Бельгии большие запасы фруктов сдерживают локальные колебания стоимости, в то время как в восточноевропейском регионе дефицит яблок ощутим. Польские фермеры после праздничного периода ограничены запасами, что также влияет на цены.

Эксперты прогнозируют, что в феврале ценовое давление усилится из-за сокращения запасов в США и логистических проблем в портах. Собственные каналы сбыта становятся критически важными: более дешевые яблоки промышленного калибра остаются доступными, а премиальная продукция продолжает дорожать.

Жителям региона советуют заранее планировать покупки и уделять внимание качеству плодов во избежание неприятных сюрпризов и оставаться уверенными в доступности основных продуктов.

