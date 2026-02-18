Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають декілька організацій та благодійних фондів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області не постійно, а про видачу інформують на офіційних сторінках фондів у соцмережах, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області доступні через БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ". Організація надає допомогу внутрішньо переміщеним особам. До фонду можна звертатися для отримання базової підтримки та продовольства.

Ще одна організація, де можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області - Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів".

Тут допомогу надають практично всім категоріям населення, включно з дітьми, літніми людьми, жінками, малозабезпеченими та багатодітними сім’ями.

Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ" також забезпечує внутрішньо переміщених осіб гуманітарною підтримкою. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці у Facebook.

Ще один заклад, який працює з переселенцями та соціально вразливими верствами - Благодійний Фонд "Анни-Марії". Він надає допомогу тим, хто цього потребує, зокрема малозабезпеченим сім’ям, багатодітним родинам, дітям та переселенцям.

Всі ці організації гарантують підтримку для українців, які опинилися в складних життєвих обставинах. Важливо заздалегідь уточнювати графік роботи, вимоги до документів та можливість отримання продовольства, щоб не втратити шанс на допомогу.

Важливо розуміти, що така підтримка надається систематично, але кількість наборів може бути обмеженою, тому варто заздалегідь планувати відвідування і стежити за оновленнями на офіційних сторінках організацій.

