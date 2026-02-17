Подорожание проезда в Винницкой области затронуло один из популярных автобусных маршрутов, поэтому рассказываем детали.

Подорожание проезда в Винницкой области касается автобуса, который ездит по маршруту Винница-Казатин, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Винницкой области стало результатом длительного сохранения низкого тарифа на маршруте Винница-Казатин. О поднятии расценок стало известно из объявления, опубликованного в Фейсбуке.

С 15 января 2026 пассажиры оплачивают билет в размере 120 гривен, что на 20 гривен больше, чем раньше.

Перевозчики объясняют это увеличением затрат на обслуживание автобусов, более дорогими запчастями, налогами и страховыми полисами, а также повышением затрат на техническую диагностику транспортных средств.

По словам представителя ассоциации перевозчиков Вячеслава Дармороса, ранее тариф на этом маршруте был значительно ниже, чем по другим направлениям региона.

Он отметил, что расстояние от Винницы до Казатина составляет 85 километров, а при старом тарифе стоимость проезда составляла менее 2 гривен за километр.

Для сравнения, рейс Винница-Хмельницк на 63 километра обходится пассажирам в 161 гривну. Поэтому повышение цены было неизбежным и логичным шагом.

Дарморос подчеркнул, что перевозчики пытаются сохранить лояльность пассажиров. Поэтому подорожание проезда в Винницкой области произошло постепенно, чтобы пользователи общественного транспорта могли адаптироваться к новым тарифам.

Повышение не коснулось других маршрутов региона, хотя представители ассоциации перевозчиков отмечают, что аналогичные изменения могут произойти в будущем в зависимости от роста расходов на эксплуатацию автобусов и поддержки транспортной инфраструктуры.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как найти свой дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.