Подорожчання проїзду у Вінницькій області торкнулося одного з популярних автобусних маршрутів, тому розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області стосується автобуса, який їздить за маршрутом Вінниця-Козятин, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області стало результатом тривалого збереження низького тарифу на маршруті Вінниця-Козятин. Про підняття розцінок стало відомо з оголошення, яке опублікували в Фейсбук.

З 15 січня 2026 року пасажири оплачують квиток у розмірі 120 гривень, що на 20 гривень більше, ніж раніше.

Перевізники пояснюють це збільшенням витрат на обслуговування автобусів, дорожчими запчастинами, податками та страховими полісами, а також підвищенням витрат на технічну діагностику транспортних засобів.

За словами представника асоціації перевізників Вячеслава Дармороса, раніше тариф на цьому маршруті був значно нижчим, ніж на інших напрямках регіону.

Він наголосив, що відстань від Вінниці до Козятина становить 85 кілометрів, а при старому тарифі вартість проїзду складала менше ніж 2 гривні за кілометр.

Для порівняння, рейс Вінниця–Хмільник на 63 кілометри обходиться пасажирам у 161 гривню. Тому підвищення ціни було неминучим і логічним кроком.

Дарморос підкреслив, що перевізники намагаються зберегти лояльність пасажирів. Тому подорожчання проїзду у Вінницькій області відбулося поступово, щоб користувачі громадського транспорту могли адаптуватися до нових тарифів.

Підвищення не торкнулося інших маршрутів регіону, хоча представники асоціації перевізників зазначають, що аналогічні зміни можуть відбутися у майбутньому, залежно від росту витрат на експлуатацію автобусів та підтримки транспортної інфраструктури.

