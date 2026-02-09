В связи с ремонтными работами в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии 10 февраля.

Графики отключения света в Винницкой области вводятся из-за профилактических работ, которые будут проводить энергетики 10 февраля, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Энергетики «Винницаоблэнерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В этой связи в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии 10 февраля.

С 10 до 16 часов будут продолжаться отключения ограничения в населенном пункте Сивакивци по адресам:

Винныцька: 1А, 77;

Вовчка: 1А, 3, 3С, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24;

Деснянська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Лисова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Набережна: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 48;

Ричкова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24;

Центральна: 1/46, 28, 30, 32, 34, 45, 54;

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29;

переулок Молодижный: 10;

переулок Ясный: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11;

Річкова: 22.

С 10 до 16 часов в населенном пункте Лыповець будут действовать графики отключения света на улицах:

Андрия Новодворського: 21;

Гайсынська: 42А, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 101, 103;

Загребельна: 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136;

Януша Острозького: 19, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

переулок Гайсынськый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 73;

переулок Загребельный: 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19.

С 9:30 до 15:30 не будет света в селе Мыхайливка в домах по адресам:

1 Травня 1, 1/76, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 23, 23 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 6 73, 73А, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 2 129, 129А, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 145, 149 151Л;

Жовтнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 2 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 56, 6 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 2 126, 127, 128, 129, 130, 130Г, 131, 131А, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 6

Мыру 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

