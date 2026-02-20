Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве доступны через программу, которая регулярно обеспечивает питанием нуждающихся.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляются в виде горячих обедов, раздача которых происходит по определенному графику и в установленных точках, сообщает Politeka.

Благотворительная организация «Пища жизни», реализующая этот проект, системно поддерживает людей в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, переселенцев и пожилых людей, которые остались без родных или оказались в зоне риска.

Волонтеры организации готовят и доставляют блюда в разные районы столицы, охватывая территории, где больше нуждаются в помощи.

Приготовленные обеды включают в себя питательную вегетарианскую или веганскую пищу, сделанную по строгим стандартам чистоты и качества, чтобы обеспечить безопасное и здоровое питание для всех получателей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве формируются ежедневно для того, чтобы максимально охватить нуждающихся в поддержке.

Организация работает не только в столице, но и в других городах Украины, обеспечивая питанием переселенцев, пожилых людей, многодетные семьи и пострадавших от войны.

Через формат выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киеве в виде обедов проект пропагандирует ненасильственный образ жизни и устойчивое развитие через растительное питание.

Это помогает не только поддержать физическое здоровье людей, но и формирует культуру ответственного отношения к ресурсам.

Раздача происходит три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Конкретный график предусматривает следующие адреса и время: в 13:30 в парке «Радуга» по улице Мечты, в 14:00 по улице Новомостицкая, 2-Г и 15:30 по улице Нижний Вал, 23.

