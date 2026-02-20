Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві доступні через програму, яка регулярно забезпечує харчуванням тих, хто цього потребує.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві надаються у вигляді гарячих обідів, роздача яких відбувається за визначеним графіком та у встановлених точках, повідомляє Politeka.

Благодійна організація «Їжа життя», яка реалізує цей проєкт, системно підтримує людей у складних життєвих обставинах, зокрема переселенців та літніх людей, що залишилися без рідних або опинилися у зоні ризику.

Волонтери організації готують та доставляють страви у різні райони столиці, охоплюючи території, де найбільше потребують допомоги.

Приготовані обіди включають поживну вегетаріанську або веганську їжу, зроблену за суворими стандартами чистоти та якості, щоб забезпечити безпечне і здорове харчування для всіх отримувачів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві формуються щодня для того, щоб максимально охопити тих, хто потребує підтримки.

Організація працює не лише в столиці, але й у інших містах України, забезпечуючи харчуванням переселенців, літніх людей, багатодітні родини та тих, хто постраждав від війни.

Через формат видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Києві у вигляді обідів, проєкт пропагує ненасильницький спосіб життя та сталий розвиток через рослинне харчування.

Це допомагає не лише підтримати фізичне здоров’я людей, а й формує культуру відповідального ставлення до ресурсів.

Роздача відбувається тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Конкретний графік передбачає такі адреси та час: о 13:30 у парку «Веселка» на вулиці Мрії, о 14:00 на вулиці Новомостицька, 2-Г та о 15:30 на вулиці Нижній Вал, 23.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: держава запустила новий формат підтримки.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві: за якою адресою звертатися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області: хто має право на її отримання.