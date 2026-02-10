В связи с выполнением работ вводятся графики отключения света в Киевской области на 11 февраля.

Графики отключения света в Киевской области на 11 февраля охватят часть региона из-за важных профилактических работ, о чем предупреждает Politeka.net.

О временных ограничениях рассказали несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».

В период выполнения работ подача электроэнергии будет ограничена в отдельных районах и на определенных улицах. Продолжительность отключений зависит от объема и сложности запланированных работ.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК «Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии по следующим адресам:

г. Переяслав, с 08:30 до 16:30 часов:

ул. Новокыивське Шосе — 44А, 46/18, 46А, 46а 10, 46-а/19, 46-а/7, 48, 48а, 50, 52, 52А, 52В, 54, 56, 56А, 58, 60, 60А, 65

ул. Сухомлынського Васыля — 26, 28

ул. Хмельныцького Богдана — 8

ул. Яготынська — 1, 10, 10А, 11, 13, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 9, 9А, 9Б

шоссе Новокыивське — 46, 54, 65А

с. Мазинкы, с 08:30 до 16:30 часов:

ул. Альтыцька — 35, 37, 39, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 62, 64, 66, 68

ул. Зарична — 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8

г. Переяслав, с 11:00 до 19:00 часов:

ул. Гаярынська — 2, 6

пров. Гаярынськый — 2

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Київобленерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее спланировать свои дела, зарядить необходимые устройства и соблюдать правила электробезопасности. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

