Дефицит продуктов в Полтавской области пока не критичен, сообщает Politeka.

На фоне сокращения запасов ржи угроза нехватки товаров в регионе растет. Это уже отражается на ценах хлебобулочных изделий, отмечают эксперты.

Родион Рыбчинский, директор Союза «Мукомномель Украины», объясняет, что в 2025–2026 годах большинство предприятий вынуждены будут закупать сырье за ​​границей из-за почти отсутствующих внутренних резервов. Уже сейчас на рынке появляется импортная ржаная мука из Польши и балтийских стран, что увеличивает себестоимость продукции.

Фермеры отказываются от выращивания ржи из-за низкой урожайности - около 40 центнеров на гектар против 60 у пшеницы. Многие аграрии выбирают более прибыльные культуры. Ситуацию осложнило прекращение поставок из Беларуси, ранее покрывавших часть импорта, а блокировка логистики сделала доставку почти невозможной.

Цена на тонну ржи выросла с 6-7 тысяч гривен в 2024 году до 12-14 тысяч в мае 2025 года. Стоимость муки поднялась с 10 до 18–20 тысяч гривен. Это может привести к удорожанию хлеба до 40–50 гривен за единицу, а некоторые предприятия рассматривают временную остановку производства из-за низкой доходности.

Эксперты советуют жителям отслеживать изменения на рынке и планировать закупки заранее во избежание непредвиденных расходов и обеспечить достаточное количество хлебобулочных изделий в домохозяйствах.

Планирование покупок и умеренное восполнение запасов помогает избежать дефицита продуктов в Полтавской области и сохранить стабильность семейного бюджета.

