Дефіцит продуктів в Полтавській області поки не критичний, повідомляє Politeka.

На тлі скорочення запасів жита загроза нестачі товарів у регіоні зростає. Це вже позначається на цінах хлібобулочних виробів, відзначають експерти.

Родіон Рибчинський, директор Спілки «Борошномели України», пояснює, що у 2025–2026 роках більшість підприємств змушені будуть закуповувати сировину за кордоном через майже відсутні внутрішні резерви. Уже зараз на ринку з’являється імпортне житнє борошно з Польщі та балтійських країн, що підвищує собівартість продукції.

Фермери відмовляються від вирощування жита через низьку врожайність — близько 40 центнерів на гектар проти 60 у пшениці. Багато аграріїв обирають більш прибуткові культури. Ситуацію ускладнило припинення поставок з Білорусі, що раніше покривали частину імпорту, а блокування логістики зробило доставку майже неможливою.

Ціна на тонну жита зросла з 6–7 тисяч гривень у 2024 році до 12–14 тисяч у травні 2025-го. Вартість борошна піднялася з 10 до 18–20 тисяч гривень. Це може спричинити подорожчання хліба до 40–50 гривень за одиницю, а деякі підприємства розглядають тимчасову зупинку виробництва через низьку прибутковість.

Експерти радять мешканцям відстежувати зміни на ринку та планувати закупівлі заздалегідь, щоб уникнути непередбачених витрат і забезпечити достатню кількість хлібобулочних виробів у домогосподарствах.

Планування покупок та помірне поповнення запасів допомагає уникнути дефіциту продуктів в Полтавській області і зберегти стабільність сімейного бюджету.

Джерело: interfax

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.