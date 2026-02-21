В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в 2026 году пересмотрены ключевые стандарты выплаты денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области теперь будет предоставляться по новым условиям, внедренным в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

В Пенсионном фонде Украины проинформировали, что в 2026 году были пересмотрены ключевые государственные социальные стандарты. В частности, обновлен размер прожиточного минимума. Для лиц, потерявших трудоспособность, он определен на уровне 2595 гривен в месяц. Именно этот показатель служит базой для расчета ряда социальных выплат и государственной поддержки.

Изменения коснулись и порядка предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам. Теперь продолжение выплат будет происходить с учетом обновленных критериев оценки доходов семьи.

В частности, в Черкасской области денежную помощь для ВПЛ будут продолжать на шесть месяцев, если среднемесячный совокупный доход в расчете на одного члена семьи не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Следовательно, предельный уровень дохода, дающий право на получение помощи, составляет 10 380 гривен на одного человека (2 595 грн × 4). При превышении этого показателя выплаты на следующий период не назначаются.

Обновление социальных стандартов призвано привести размеры пособий в соответствие с экономическими условиями и обеспечить более адресную поддержку тем семьям переселенцев, которые в ней действительно нуждаются.

В ПФУ отмечают, что если раньше ВПЛ или их семьи не смогли оформить помощь, поскольку предельный доход был выше допустимого уровня, то сейчас они могут повторно подавать заявки на назначение выплат.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения поездов в Черкасской области: что изменилось для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области: сколько будут платить жители по новым условиям.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области: сколько теперь придется платить.